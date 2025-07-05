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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الهلال يتصدر القائمة.. حصيلة أرباح الأندية العربية في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية 2025
كأس العالم للأندية 2025

اختتم الهلال السعودي المشاركة العربية في كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بخروجه من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، في لقاء شهد جدلاً واسعاً حول قرارات التحكيم.

 ماهى حصيلة الأندية العربية في مونديال العالم؟

ورغم الخروج، تصدر الهلال قائمة الأندية العربية من حيث العائدات المالية، بعدما بلغت حصته من الجوائز نحو 34 مليون دولار أمريكي، محققاً بذلك الرقم الأعلى مقارنة ببقية الفرق العربية المشاركة في البطولة.

وجاء توزيع الجوائز المالية للهلال كالتالي:

9.5 مليون دولار مقابل المشاركة في البطولة

4 ملايين دولار نتيجة فوز وتعادلين في دور المجموعات (2 مليون للفوز، ومليون لكل تعادل)

7.5 مليون دولار نظير التأهل إلى دور الـ16

13.125 مليون دولار مكافأة التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3

في المقابل، حصل الأهلي والعين الإماراتي على مبلغ 11.5 مليون دولار لكل منهما، شملت 9.5 مليون دولار للمشاركة، بالإضافة إلى مكافآت الأداء، إذ حصد الأهلي مكافأتين من تعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي (0-0) وبورتو البرتغالي (4-4)، بينما حصل العين على مليوني دولار إثر فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 2-1.

أما الترجي التونسي، فقد نال القيمة نفسها (11.5 مليون دولار)، عقب تحقيقه فوزاً واحداً إلى جانب خسارتين، فيما اكتفى الوداد المغربي بالحصول على مبلغ المشاركة فقط، والمقدر بـ9.5 مليون دولار، دون أي مكافآت إضافية.

وبذلك، بلغ إجمالي العوائد المالية للأندية العربية المشاركة في مونديال الأندية 2025 نحو 75 مليون دولار أمريكي.

الهلال يودع مونديال الأندية بخسارة أمام فلومينينسي

في لقاء مثير احتضنه ملعب "كامبنج وورلد" بمدينة أورلاندو، ودع الهلال السعودي البطولة بعد هزيمته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت مساء الجمعة.

وسجل الفريق البرازيلي هدفيه عن طريق هيركوليس بيريرا في الدقيقة 40، وماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 70. فيما أحرز ماركوس ليوناردو هدف "الزعيم" الوحيد مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة 51.

وشهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لفلومينينسي من حيث السيطرة والفرص، في حين تحسّن أداء الهلال في الشوط الثاني، حيث نجح في إدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة، ليتلقى الهدف الثاني ويغادر البطولة من ربع النهائي.

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