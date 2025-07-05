كأس العالم للأندية.. ألونسو يراوغ بشأن موقف مبابي أمام دورتموند

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في حالة أفضل قبل المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، لكنه رفض الكشف عن موقفه من المشاركة أساسيًا.

وكان مبابي قد غاب عن ثلاث مباريات في دور المجموعات بسبب وعكة صحية في المعدة، قبل أن يظهر كبديل في مواجهة يوفنتوس، التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0 وتأهله إلى ربع النهائي.

وفي غياب مبابي، تألق الشاب جونزالو جارسيا، الذي قاد هجوم ريال مدريد في جميع المباريات الأربع وسجل 3 أهداف حتى الآن في البطولة المقامة على الأراضي الأميركية.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "مبابي يتحسن ويتعافى، وسنقرر قبل المباراة ما إذا كان سيبدأ. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن جارسيا سيكون خارج التشكيلة. يمكنهما اللعب معًا، حسب مجريات المباراة واحتياجات الفريق، فهما متكاملان".

وأضاف المدرب الإسباني: "أفضل أن يتعرف اللاعبون على خططنا أولًا، قبل أن أُعلنها لوسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن التشكيلة سيُحسم يوم المباراة.

وبالحديث عن البرازيلي رودريجو، الذي لم يشارك كثيرًا في البطولة، قال ألونسو: "تحدثت معه أمس، يمتلك عقلية إيجابية، ومستعد لتقديم كل ما لديه عندما يُطلب منه ذلك".

كما أشاد بصانع الألعاب التركي الشاب أردا جولر، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي لم يحصل على فرص كافية تحت قيادة أنشيلوتي الموسم الماضي، وقال:

"الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في مسيرته. سنعمل على تطويره ودفعه للنضج، وندرك أنه قد يرتكب أخطاء وسنتقبلها كجزء من نموه".

وتحمل المباراة المنتظرة طابعًا خاصًا، كونها إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حين توج ريال مدريد باللقب عقب فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين على ملعب ويمبلي في لندن.