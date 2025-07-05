موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حجز فريق تشيلسي مقعده فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية 2025، امام نظيره بالميراس البرازيلي.

وأصبح تشيلسي ثانى المتأهلين للمربع الذهبى بعدما أسقط منافسه البرازيلى صباح اليوم السبت، على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي فى الدور نصف النهائى مع فلومينينسي البرازيلى، بالمباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، 8 يوليو الجارى بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف فى نيوجيرسى.

وفاز فلومينينسي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية.