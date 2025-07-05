خاص| الزمالك يفاوض عبد المجيد للتجديد.. والاحتراف مرهون بـ4 ملايين دولار

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات مهمة في ملف مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول، والذي يتبقى في عقده موسمان، وسط رغبة من اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إدارة الزمالك تعتزم عقد جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة إمكانية تمديد عقده وتعديله، ليصبح من بين اللاعبين أصحاب الفئة الأولى في الرواتب داخل الفريق.

وقال إن النادي لا يمانع مناقشة العروض المقدمة للاعب، لكنه يشترط عدم الاستغناء عنه بأقل من 4 ملايين دولار، وهو الرقم الذي لم تبلغه العروض حتى الآن.

وتلقى عبد المجيد عروضًا أوروبية من بينها سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج في الدوري الروسي، بالإضافة إلى عرض من أحد أندية الدوري البلجيكي، غير أن العروض المقدمة حتى اللحظة لم تتجاوز حاجز 3 ملايين دولار.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية موسم 2026-2027، وتسعى الإدارة لتأمين استمراره من خلال عقد جديد يتناسب مع مكانته داخل الفريق، في حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن رحيله.