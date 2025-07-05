تفاصيل جديدة بشأن المتهم بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس بلوجر ، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهم بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة؛ بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – جهاز حاسب آلي– الأدوات المستخدمة في التصوير.

وبمواجهته أقر بنشاطه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.