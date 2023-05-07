تخلصي من تشقق الكعبين فورا بهذه العلاجات الطبيعية

إذا كنتي تعانين من تشققات الكعبين إليك أفضل العلاجات المنزلية السريعة، التى تساعد على التخلص من تشقق الكعبين وسوف تلاحظين الفرق من أول مرة.

وفقا لما نشره موقع برايت سايد علاجات مباشرة من مطبخك لمساعدتك في الحصول على كعب بدون تشقق .

الفازلين

الفازلين موجود في كل منزل تقريبًا. بعضها يحتوي على زجاجة صغيرة وبعضها يحتوي على زجاجة كبيرة. عليك فقط تطبيق هذا كل ليلة. أولاً اغسلي قدميك جيدًا وافركي الكعبين بحجر الخفاف. بعد مسحها بمنشفة ، ضع الفازلين ثم ارتدِي الجوارب القطنية. افعل هذا باستمرار لمدة سبعة أيام.

زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بجودته المرطبة . تعمل هذه الجودة أيضًا على تصحيح الكعب المتشقق. بعد غسل القدمين بماء دافئ ، اتركيهما يجفان جيدًا. بعد ذلك ، ضع زيت جوز الهند الدافئ على باطن القدم وقم بتدليكه. ارتدِ جوارب قطنية فوقه واخلد إلى النوم. اغسلهم بالماء العادي في الصباح.

زبدة أو كريمة

إذا كان لديك زبدة أو كريمة غير مملحة ، فيمكن أيضًا وضعها على الكعب المتشقق. دلكي جيداً بوضعه على أقدام مغسولة وارتداء الجوارب. اغسلي قدميك بالماء مرة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش وضعي عليها كريمًا كثيفًا. ستبدأ هذه الطريقة في إظهار تأثيرها على الكعب المتشقق خلال يوم أو يومين.

استخدم الكريمات

إذا كانت لديك تشققات عميقة في كعبيك، يمكن أيضًا إحضار كريمات خاصة من السوق لعلاجها بسرعة، تم صنع هذه الكريمات خصيصًا للكعوب المتشققة، لذا ستلاحظين تحسنًا في كعبيك خلال أسبوع .