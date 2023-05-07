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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: من مصلحة أمريكا التهدئة في الشرق الأوسط.. فيديو

محمود القط، عضو
محمود القط، عضو مجلس الشيوخ

أكدت محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللقاء الثالث من  الجانب الأمريكي مع مصر، يأتي بعد التمدد الروسي والصيني في الشرق الوسط، والتوترات في السودان. 

وقال محمود القط، خلال لقاء له عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي،  أن أي حوار يخص الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، يكون مصر، والجانب الأمريكي يعلم ذلك.

 

إشعال بؤر الصراع

وتابع  عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل تفاقم الأوضاع وزيادة التوترات، فأنه من مصلحة أمريكا التهدئة في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، لأن إشعال بؤر الصراع، يوثر على إسرائيل. 

مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب التمدد الروسي والصيني أمريكا الشرق الوسط لسودان

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