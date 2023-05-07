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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لموسم الصيف.. إزالة الرمال المتراكمة على كورنيش العريش

رفع الرمال الموجودة
رفع الرمال الموجودة على جسم الكورنيش البحري بالعريش


أصدر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، محافظة شمال سيناء،  تعليماته باستكمال أعمال إزالة الرمال المتراكمة من على جسم الكورنيش البحري والألسنة الممتد داخل البحل ورفع كفاءة الإنارة وصيانة جسم الكورنيش ، في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  بشأن متابعه الأعمال في مدينة العريش ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف .

 

الرمال المتراكمة:

 

وتم تكليف الإدارة الهندسية بأهمية رفع كفاءة الكورنيش ،ورفع الرمال المتراكمة  وصيانة وانارة الكورنيش استعدادا لفصل الصيف .
 

و أصدر تعليماته ، بالدفع بمعدات المجلس لازاحة الرمال والكثبان الرملية المتراكمة على جسم الكورنيش البحري  استعدادا للصيف من صيانة كهرباء الكورنيش من الانارة العامة والكشافات والكابلات ، إلى جانب رفع كفاءة دورات المياه بمشاركة المجتمع المدنى .

 

 ووجه  رئيس مدينة العريش ، مديرى الإدارة الهندسية والمتابعة ورئيس قسم الانارة العامة ورئيس منطقة خدمات الكورنيش بمتابعة الاعمال اولا باول  .

 

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العريش الرمال الكورنيش الصيف صيانة

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