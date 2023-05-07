استعدادا لموسم الصيف.. إزالة الرمال المتراكمة على كورنيش العريش



أصدر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، محافظة شمال سيناء، تعليماته باستكمال أعمال إزالة الرمال المتراكمة من على جسم الكورنيش البحري والألسنة الممتد داخل البحل ورفع كفاءة الإنارة وصيانة جسم الكورنيش ، في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال في مدينة العريش ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف .

الرمال المتراكمة:

وتم تكليف الإدارة الهندسية بأهمية رفع كفاءة الكورنيش ،ورفع الرمال المتراكمة وصيانة وانارة الكورنيش استعدادا لفصل الصيف .



و أصدر تعليماته ، بالدفع بمعدات المجلس لازاحة الرمال والكثبان الرملية المتراكمة على جسم الكورنيش البحري استعدادا للصيف من صيانة كهرباء الكورنيش من الانارة العامة والكشافات والكابلات ، إلى جانب رفع كفاءة دورات المياه بمشاركة المجتمع المدنى .

ووجه رئيس مدينة العريش ، مديرى الإدارة الهندسية والمتابعة ورئيس قسم الانارة العامة ورئيس منطقة خدمات الكورنيش بمتابعة الاعمال اولا باول .