شوبير يصدم الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

تحدّث الإعلامي أحمد شوبير عن قرار معاقبة الاتحاد الأفريقي لفريق الترجي التونسي، بشأن حرمانه من الجماهير لمدة 4 مباريات.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية "كاف قرر حرمان الترجي من جماهيره 4 مباريات بداية من لقاء الذهاب أمام الأهلي، وفريق الترجي قرر تقديم الاستئناف ضد عقوبة كاف من أجل حضور جماهيره".

وأضاف: "من شبه المستحيل موافقة كاف على حضور جماهير الترجي في المواجهة القادمة أمام الأهلي".

واختتم:"الأهلي سوف يخوض تدريبًا وحيدًا في القاهرة، قبل التحرك إلى تونس للعب لقاء الذهاب أمام الترجي يوم الجمعة".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يستعد الأهلي لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.