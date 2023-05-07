نجم الترجي السابق: الأزمات تلاحق الفريق التونسي وكهربا الأفضل

قال سامي العروسي نجم الترجي التونسي السابق :إن الفريق فى أزمات كبيرة قبل مواجهة الأهلي فى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأضاف سامي العروسي نجم الترجي التونسي السابق فى تصريحات تليفزيونية :" هناك أزمات كبرى فى الترجي قبل مواجهة الأهلي وكان آخرها عقوبة اللعب بدون جماهير .

وأضاف:" الحرمان من الجماهير سيكون صعب للغاية أمام الأهلي ، وهناك إصابات كبري فى الترجي قبل مواجهة الأحمر أهمها الهوني.

وتابع:" بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام صعبة على الترجي بعد الأزمات الأخيرة ومواجهة الأهلي صعبة.

وعن مستوي الأهلي ، قال العروسي:" شاهدت مباريات الأهلي هذا الموسم ومستواه يرتفع من مباراة لأخري ويعود مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليصبح الفريق الصعب المتكامل.

وعن أفضل لاعبي الأهلي:" كهربا ومعلول أفضل لاعبي الأهلي وسيشكلان خطورة كبيرة أمام الترجي.

وعن توقعاته للمباراة النهائية:" كنت أتمني أن الأهلي والترجي فى المباراة النهائية ، وصن داونز سيتأهل للمباراة النهائية.