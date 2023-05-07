شوبير: كولر.. كلمة السر في نتائج الأهلي الفترة الماضية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كلمة السر في النتائج المميزة التي يقدمها النادي الأهلي في الوقت الحالي تحت قيادة مارسيل كولر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية "وجود مدرب كبير بحجم مارسيل كولر، بمثابة كلمة السر في نتائج المارد الأحمر خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "كولر يتعامل بذكاء شديد في أوضة اللبس وعلاقته قوية مع جميع اللاعبين، كما أن وجود طبيب نفسي ساهم في التغلب على بعض الأزمات".

وتابع: "منذ هزيمة الأهلي من صن داونز والفريق يؤدي بشكل قوي للغاية، ولدى كولر مرونة رائعة في الأمور الفنية وتنوع طرق اللعب وإجراء سياسة التدوير".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.