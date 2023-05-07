محافظ الشرقية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدرسة الناصرية الإعدادية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2022/ 2033 م، بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 24 لجنة امتحانية تستوعب 462 طالبا وطالبة.

وأوضح محافظ الشرقية أن جولته اليوم، الأحد، لتفقد لجان الامتحانات، تأتي في إطار المتابعة وإرسال رسالة طمأنه لأولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مؤكداً ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلة الإبتدائية بلغ 497699 طالبا وطالبة موزعين على 24883 لجنة فرعية وإجمالي الطلاب بالمرحلة الإعدادية العامة، بلغ 297296 طالبا وطالبة موزعين على 14864 لجنة فرعية، وإجمالي عدد طلاب الصفي الأول والثاني ثانوي عام بلغ 112654 طالبا وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية، وإجمالي عدد طلاب الصفين الأول والثاني ثانوي فني بلغ 114753 طالبا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.