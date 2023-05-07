الوزراء: نتمنى تنظيم المنتدي الحضري العالمي بنفس مستوى cop27

تمنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يكون حضور المنتدي الحضري العالمي في نسخته ال ١٢ بالقاهرة على مستوي عالي وحضور كبير.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي له مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن مصر قادرة على تحقيق تنظيم يليق ، وعلى مستوى عالمي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن نستطيع تنظيم المنتدى كما نظمتا مؤتمر cop 27، ونسعى لتحقيق نفس المستوى من النجاح.

من جانبها قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مهتمون بالحفاظ على التنمية العمرانية المستدامة.