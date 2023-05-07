مدبولى يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور مسئول الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفيا بحضور مسئول الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف .

واعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء عن سعادته لتواجد مسئولي الامم المتحدة للمستوطنات البشرية لافتا ان هذا البرنامج يخدم مليارات من البشر علي مستوى العالم لافتا انه كلن هناك تفاوض باستفاضة مصر المنتدي الحضري العالمي في نسخته ال ١٢ بالقاهرة لافتا انه شهد توقيع مع الامم المتحدة اليوم لاستضافة مصر هذه الحدث العام في القاهرة العام المقبل .

واضاف مدبولي ان مسئولي الامم المتحدة كانوا في زيارة اليوم العاصمة الادارية وأبدوا انبهارهم بالعاصمة الادارية والبنية التحتية بها