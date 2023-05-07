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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الاتحاد الإيراني يتقدم باستقالته لمشاركة نساء في سباق بلا حجاب

صدى البلد

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم، إن رئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى هاشم صيامي تقدم باستقالته بعد مشاركة نساء في سباق بلا حجاب.

وأكد صيامي في تصريحات نقلتها "إرنا"، أن اتحاد القوى لم يكن المنظم للسباق، كما أنه لا رابط بين الاتحاد والنساء التي شاركن في السباق من دون الحجاب.

وفي وقت سايق، وبسبب الحجاب، قالت وزارة الصحة الإيرانية، إن  بعض الناس كانوا يسممون تلميذات في مدينة قم المقدسة بهدف إغلاق تعليم الفتيات.

فمنذ أواخر نوفمبر، تم الإبلاغ عن مئات حالات التسمم التنفسي بين فتيات المدارس بشكل رئيسي في قم، جنوب طهران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

بالإضافة إلي ذلك، ففي 16 ديسمبر الماضي، توفيت الشابة الإيرانية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في مستشفى بالعاصمة طهران نُقلت إليه بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة أثناء احتجازها في أحد مراكز "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وكانت شرطة الأخلاق قد أوقفت مهسا أميني ونساء أخريات، حيث كانت في زيارة مع أسرتهما إلى طهران، بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.

ارتداء الحجاب الاتحاد الإيراني العاصمة طهران الصحة الإيرانية عدم ارتداء الحجاب وزارة الصحة الإيرانية مهسا أميني

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