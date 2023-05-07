الحكومة: القضاء على الفقر هدف الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من الضروري أن يتم صياغة كافة الاستراتيجيات القطرية بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف وفقاً لمنهج يتسم بالشمول ويتضمن مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الجهة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب الفكر.

وأضاف "مصطفي مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، أن عملية صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 وحتي 2027 اتسمت بالشفافية والمشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات الصلة ونتج عن ذلك بلورة إطار الاستراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية وذلك وافقا للاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2023) وبرامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاستراتيجية تهدف الي دعم مصر في بناء مسارات للقضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكافة فئات المجتمع وتحسين المستوي المعيشي للفئات الأكثر احتياجا.