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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي: الحكومة تتطلع إلى تطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بهذا الشكل

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

ثمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدور المحورى لمجموعة البنك المركزي الدولى لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البرامج التى تتبناها الحكومة المصرية. 

جاء ذلك خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027. 

الاستراتيجية القطرية

وأضاف مدبولى الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أحدث إطر التعاون  التى تتسم دائما بالشفافية والمصداقية والتعاون المشترك.

وأكد مدبولى، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تطبيق التعاون بالشكل الذى يتصل بالاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية. 

الاستراتيجية القطرية البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة المصرية التنمية المستدامة

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