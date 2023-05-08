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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريق 21 بعد تطويره.. بلاعات الصرف بدون غطاء والمواطنون يستغيثون بمحافظ الجيزة

بلاعات الصرف بدون
بلاعات الصرف بدون غطاء

أطلق الموطنون بمركزي الصف وأطفيح، التابعتين لمحافظة الجيزة، استغاثات عديدة، بسبب عدم وجود غطاء صرف صحي للبالوعات على طريق الصف بعد تطويره وخاصة من قرية صف البلد حتى مدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكد عصام غيث أحد المواطنين، أن هذا الطريق يسمى بطريق 21 ويربط مركزي الصف وأطفيح، وهو أحد الطرق الرئيسية لسير المركبات عليه، وتم تطويره ورصفه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

وأضاف غيث، أن هذا الطريق تم تطويره منذ عام تقريباً، دون تغطية جزء كبير من بالوعات الصرف عليه والمتواجدة على طول الطريق ووسطه، مما يشكل خطر كبير وداهم على المواطنين اللذين يستخدمون الطريق ويستقلون سياراتهم أو السيارات الآجرة، وأنهم معرضين للحوادث في أي وقت.

وناشد المواطنون اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التدخل حفاظاً على أرواحهم وأرواح أطفالهم من أجل سرعة تغطية بالوعات الصرف وإنهاء عاناتهم اليومية على الطريق.

يذكر أن اللواء أحمد راشد، قام بجولة محافظ ميدانية، يوم السبت الماضي، لمتابعة مراحل العمل بعدداً من المشروعات التنموية بمركزي الصف وأطفيح . 

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد التجهيزات النهائية بمشروع انشاء وحدة طب الأسرة  بقرية الودي بمركز ومدينة الصف لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمه لمواطني القرية والقري المحيطة بها. 

وقد وجه اللواء أحمد راشد بسرعة الأنتهاء من التجهيزات  اللازمه للتشغيل من الاجهزة الطبية والأثاث والمستلزمات الواجب توافرها وذلك لتحقيق الاستفادة للمواطنين .  

كما تفقد محافظ الجيزة مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودي الجاري تنفيذه ليكون مقر خدمي متكامل للمزارعين سواء لتوفير الأسمدة  الزراعية اللازمة لهم او كافه اوجه الدعم والمعاونه للتسهيل علي المواطنين . 

وعاين اللواء أحمد راشد أعمال تدبيش وتطوير طريق مخر سيل أطفيح الجاري رصفه وتطويره بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وكذا تفقد رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخرات سيل أطفيح والودي بالصف ، موجهآ بسرعة الأنتهاء منهما وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء المقبل ومجابهه السيول . 

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع رفع كفاءة ورصف طريق ترعة كوم امبو بطول ٦٢ كم بدءآ من مدينة أطفيح وحتي طريق الاوتوستراد وهو "الطريق الموازي لطريق 21 شرقًا وطريق الجيش غربًا" وسوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية لسيارات النقل الثقيل المتجه إلي محاجر أطفيح وغيرها من المركبات المترددة علي الطريق. 

كما شملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة الوقوف علي نسب تنفيذ مشروع تبطين ترعة كوم امبو ضمن خطة تأهيل وتبطين الترع والمصارف وما يحققه ذلك المشروع من نقلة حضارية غير مسبوقة تساهم في تحسين البيئة والحفاظ على المجاري المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. 

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مركز ومدينة الصف محافظة الجيزة غطاء صرف صحي صرف صحي قرية صف البلد مدينة الصف طريق 21 مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة محافظ الجيزة

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