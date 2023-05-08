عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدي البلد.. تغطية بالوعة صرف صحي بشارع امتداد الوحدة بإمبابة

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان " الجيزة .. بالوعة صرف صحي تنذر بكارثة في شارع امتداد الوحدة إمبابة" أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى بإنه تم وضع غطاء على  البلاعة ووضع الاسمنت حوله لتفادى سقوط المارة او السيارات بها .

جاء ذلك بعدما شهد شارع امتداد الوحدة في إمبابة في محافظة الجيزة كارثة حقيقية بوجود بالوعة صرف صحى بدون غطاء ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ الجيزة لتغطية البالوعة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

ويقول محمود محمد  فى رسالة استغاثة لخدمة القرّاء " بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نعانى من وجود بالوعة في شارع امتداد الوحدة في إمبابة في محافظة الجيزة بجانب فرع اتصالات بدون غطاء تنذر بكارثة لتفادي سقوط أطفال فيها.

وأضاف “ تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى و شركة مياه الشرب والصرف الصحي  لتغطية البلاعة حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي لكن دون جدوى”.

وطالب المواطنون، محافظ الجيزة بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البالوعة المكشوفة خشية سقوط أحد المارة .

 

اقرأ أيضا

سكان المعهد الدينى بالوراق يشكون من بالوعة صرف بدون غطاء


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالوعة صرف صحى بدون غطاء بالوعة صرف صحي بيارات الصرف الصحي تغطية البالوعة المكشوفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

ترشيحاتنا

الصين تتوعد بإجراءات حازمة ردًا على عقوبات أوروبا

حكم عدم صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح كم نعمة تخسر

أبوالغيط: ذكرى النكبة أليمة على كل أحرار العالم وتؤكد أن العدالة الدولية مازالت غائبة

شوبير يحذر الأهلي من هذا الشخص قبل مواجهة الترجي

مسئولون روس: موسكو تكثف الضربات الجوية على أوكرانيا قبل احتفالية عيد النصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ