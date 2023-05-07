تامر حبيب: شيرين مندفعة وعاطفية والناس بتحول كلامها من نقطة لمحيط

أكد السيناريست تامر حبيب، أن شيرين موهبة ضخمة ومقدرة ومحترمة من جميع أقطار العالم العربي وتتعرض لكبوة حدثت لها لأسباب شخصية، قائلا: "أنا مع فكرة مفترض على الفنان قبل ما يتكلم يكون مسئول عن كلامه ويفكر فيه قبل ما يقوله وشيرين تلقائية".

وأوضح تامر حبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن شيرين لا تفكر في الكلمة قبل الادلاء بها وهذا سبب لها مشاكل كثيرا، مضيفا: "الناس بتحول كلامها من نقطة لمحيط وفي ناس بضخم التصريحات وتخترع كلام".

وتابع: "شيرين مندفعة وعاطفية ولما بتحس بالإحساس بتقوله في لحظتها سواء كانت في حفل على المسرح أو سوشيال ميديا وتصرفات شيرين يحكمها الاندفاع في أغلب الاحيان"، موضحا أن أكثر الاشياء التي أثرت على شيرين هي النجومية لأنها شخصية تلقائية.