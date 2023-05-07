عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حبيب: شيرين مندفعة وعاطفية والناس بتحول كلامها من نقطة لمحيط

تامر حبيب
تامر حبيب

أكد السيناريست تامر حبيب، أن شيرين موهبة ضخمة ومقدرة ومحترمة من جميع أقطار العالم العربي وتتعرض لكبوة حدثت لها لأسباب شخصية، قائلا: "أنا مع فكرة مفترض على الفنان قبل ما يتكلم يكون مسئول عن كلامه ويفكر فيه قبل ما يقوله وشيرين تلقائية".

txt

بعد واقعة مسرح دبي| شيرين عبد الوهاب تطمئن جمهورها: جابولي دكتور كريستيانو رونالدو

txt

سندي وضهري.. شيرين عبد الوهاب تتعاون مع حسام حبيب في ديو

وأوضح تامر حبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن شيرين لا تفكر في الكلمة قبل الادلاء بها وهذا سبب لها مشاكل كثيرا، مضيفا: "الناس بتحول كلامها من نقطة لمحيط وفي ناس بضخم التصريحات وتخترع كلام".

وتابع: "شيرين مندفعة وعاطفية ولما بتحس بالإحساس بتقوله في لحظتها سواء كانت في حفل على المسرح أو سوشيال ميديا وتصرفات شيرين يحكمها الاندفاع في أغلب الاحيان"، موضحا أن أكثر الاشياء التي أثرت على شيرين هي النجومية لأنها شخصية تلقائية.

الإعلامي خيرى رمضان السيناريست تامر حبيب القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

ترشيحاتنا

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

سيراميكا كليوباترا يهزم دكرنس 5-0 ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ