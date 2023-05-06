بعد واقعة مسرح دبي| شيرين عبد الوهاب تطمئن جمهورها: جابولي دكتور كريستيانو رونالدو

شهدت الفترة الماضية، عودة قوية للفنانة شيرين عبد الوهاب؛ وذلك بعد ابتعادها عن المجال الفني لفترة، وأوضحت في أول ظهور إعلامي لها، أنها كانت تحتاج إلى فترة تعافي، كما شبَّهت عودتها من جديد بـ«عودة السمكة إلى البحر».



وأطلت شيرين على جمهورها من جديد بعد حفلها في دبي؛ لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وتطورات إصابتها التي تعرضت لها خلال إحيائها للحفل، كما كشفت عن رأيها في الموسيقى الموجودة في الساحة، وغيرها من التصريحات المهمة، والتي نستعرضها لكم في السطور التالية:



شيرين تطمئن جمهورها على حالتها الصحية



وقالت شيرين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر قناة MBC مصر: "جابولي الدكتور اللي بيعالج كريستيانو رونالدو، عمل لي علاج طبيعي، ونزلت الملعب علطول".

شيرين عبد الوهاب

وأضافت: "بقالي 3 أيام بعمل علاج طبيعي، وبيربط رجلي بحاجات جديدة، بطريقة معينة، ريحتني جدا، وطبعا أشكرهم هنا جدا إنهم اهتموا برجلي؛ عشان أنا مارادونا".



وكشفت عن المطربين الذين تحب الاستماع إليهم، قائلة إنها تحب الاستماع إلى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في منزلها.

شيرين من حفلها في دبي

وواصلت حديثها: "لو أنا في البيت، ومولعة شمعتين، وحابه أعمل دماغ حلوة بالمزيكا؛ هسمع عبد الحليم وأم كلثوم، وأنا بعمل كده، وخصوصًا لما بطبخ".



كما وصفت المطربة شيرين عبدالوهاب، وضع الموسيقى في الفترة الحالية، بأنه جيد جدا، مضيفة: الموسيقى الحالية زي الفل.. وكل واحد يختار اللي عاوز يسمعه.

شيرين عبد الوهاب



وتحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال اللقاء، عن سعادتها بلقاء جمهورها في الفترة المقبلة، من خلال حفل، يحمل عنوان "صوت إحساس العرب"، يقام في الرياض، بحسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا.