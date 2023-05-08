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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن في الخليفة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن في الخليفة .

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن أحد المواطنين بالخليفة وضبط المتهمين .

شرطة الخليفة

 

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين قرر بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى كان يحتفظ به داخل شقة ملكه مجاورة لمحل سكن الأخير ، وأضاف بأن المتهم دائم التردد عليه وعلى عِلم بمكان تواجد المبلغ داخل الشقة.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى الذي تم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الشقة ملكه خطط لسرقته ، وفى سبيل ذلك إستعان بالثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

الخليفة شرطة الخليفة اللواء محمد عبد الله شرطة البساتين قسم شرطة الخليفة مديرية امن القاهرة

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