قضايا الطفولة والزواج على طاولة مؤتمر التنمية الاجتماعية

قالت الدكتورة رامونا كنعان، مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، إنه فى شهر يونيو القادم يتم عقد مؤتمر التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه فى عام 2019 كانت الدورة الأولي.

وأضافت مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر الأن تقوم بتحضير كل أوراق البحثية والاستراتيجيات من اجل البدء في مناقشتها خلال اليومين الخاصين بالمؤتمر.

وتابعت مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي: "نهتم جدا بالفترة القادمة بتنمية الأسرة"، لافتة إلى أن مصر لها تجربة رائدة فى هذا المجال، خاصة القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة والطفولة.