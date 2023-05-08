تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات بشمال سيناء

أعلن العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، أنه تم تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات، حال وقوع أي ظروف طارئة من خلال "الإنقاذ-الاجلاء-الايواء- توفير المواد والمستلزمات العاجلة"، في إطار خطة طارئة للإسعاف والطوارئ تشمل التحرك والإخلاء وتوفير المستلزمات الطبية والأدوات الازمة.

تدريب الكوادر البشرية:

حيث تقوم مجالس المدن بوضع خطة لمواجهة الزلازل وتنفيذ نموذج محاكاة، وإعداد خطة تحرك وإخلاء وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتدخل وتحديد طرق الاتصال فيما بينها، وبناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

وأكد الغندور، على ضرورة التنسيق مع الإسعاف والصحة لتوفير المستلزمات الطبية وخطة النقل مع رفع درجات الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية والطبية لمواجهة الازمة.

والتنسيق كذلك مع الجهات المعنية لتجهيز معسكرات الايواء وتوفير كافة المستلزمات والعناصر الداعمة والخيام، ومراجعة الخطط الموضوعة وامكانيات الجهات التنفيذية.

ووجه الغندور ، بتنفيذ عمليات التدريب الميداني بشكل دوري بشأن الاستعداد والجاهزية لمواجهة الازمات والكوارث المحتملة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، ومؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومحافظات الجوار.