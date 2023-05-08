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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة غنية بالألياف يجب تناولها يوميا.. تعرف على فوائدها

صدى البلد

 الاعتماد علي نظام غذائي صحي يحتوي على أطعمة غنية بالألياف، يمكنه أن يحافظ على صحة الأمعاء ، ويعزز صحة القلب ، ويعزز فقدان الوزن أيضا .

فكمية الألياف اليومية الموصى بها هي 30 جرام، و لحسن الحظ أنه من السهل نسبيًا زيادة تناول الألياف - فما عليك سوى دمج هذه الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي "، فقا لindiacom


الكمثرى: يميل التفاح إلى جذب الانتباه باعتباره فاكهة سهلة الأكل ، ولكن حان الوقت للبدء في التفكير في إضافة الكمثرى إلى وعاء الفاكهة أيضًا. لماذا؟ إنها مليئة بالألياف! حبة كمثرى متوسطة الحجم تحتوي على 5.5 جم.

الشعير: يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف ،  والتي قد تقلل من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين الهضم، ويمكنك إضافة الشعير إلى الحساء أو السلطات أو استخدامه كبديل للأرز. 

الشمندر: تضمين البنجر في نظامك الغذائي طريقة جيدة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها.

و يُعرف البنجر غالبًا باسم الشمندر ، وهو نبات جذري قوي في حمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز والبوتاسيوم ، من بين معادن أخرى، وكوب واحد من جذر الشمندر يحتوي على 3.4 جرام من الألياف. 

الشوفان: الشوفان من أصح الحبوب المتوفرة، فالشوفان غني بنوع معين من الألياف يسمى بيتا جلوكان ، وهو ألياف قوية قابلة للذوبان مع نسبة كبيرة من السكر في الدم وخصائص خفض الكوليسترول 1 كاتوري صغير (20 جرامًا خام) يحتوي على 2.3 جرام ألياف. 

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