مشروبات جديدة لضيوفك.. طريقة عمل كافيه لاتيه مثلج

إذا كنت تحاولين تقديم مشروبات مختلفة لضيوفك في الصيف فيمكنك أن تتعلمي طريقة عمل كافيه لاتيه مثلج.

المقادير

1 كأس من الحليب البارد

¼ كأس من قطع الثلج

1 ملعقة صغيرة من بودرة النسكافيه

1 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو أكثر حسب الذوق

فنجان ماء ساخن دون الغليان

طريقة التحضير

نخلط في وعاء كلاً من الماء الساخن والنسكافيه والسكر ونخفق لدقيقتين حتى تمتزج جيداً ويصبح المزيج سميكاً وفيه رغوة ونضعه جانباً حتى يبرد قليلاً .

نضع مكعبات الثلج في كأس ونسكب فوقه الحليب البارد ثم نسكب مزيج النسكافيه والسكر ونحرك قليلاً وبذلك يكون لاتيه البارد جاهزاً للتقديم .