رئيس "المصريين الأحرار": مصر ضربت بـ 30 يونيو مخططا صرف عليه مليارات في مقتل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه خلال أيام تحل الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، والتي كان حزبه أحد المشاركين الرئيسيين فيها، حتى انتهت بإزاحة الإخوان عن الحكم بعد عام واحد من توليهم هذا المنصب.

وأشار "خليل"، في حواره لـ "صدى البلد"، إلى أن «مصر دولة مخيفة بحضارتها وتاريخها، وما فعلته في 30 يونيو، عندما ضربت "في مقتل" مخططا صرف عليه مليارات من جهات عظمى، وهي الآن تلعب بحرفية، وتستغل الأزمات العالمية لتتفاقم آثارها السلبية عليك.. علينا أن نصبر ونفكر بعض الشيء، ويكفي أننا نتمتع بالأمن والأمان.

وأكد الدكتور عصام خليل، أن تزامن الحوار الوطني، مع الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، فرصة لإعادة الحلف الذي أزاح الإخوان عن سدة الحكم.

وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أن مصر تحتاج منا الآن إلى التكاتف والترابط.