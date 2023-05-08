النائبة ندى ثابت تكشف تفاصيل تكريمها من قرينة الرئيس.. وكفاحها مع ابنها

أكدت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، أن المرأه المصرية تستحق الفخر والتقدير، ولها دور هام في بناء الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنها واجهت مصاعب مع ابنها خاصة أنه كان لديه مرض ضمور في المخ، وكانت حواسه لا تعمل.

وقالت ندى ثابت خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، عرضت ابني على عدد من الأطباء سواء داخل مصر وخارجها، ولكن المرض استمر لفترة سن سنتين.

وتابعت عضو مجلس النواب، واجهت حديثا سلبيا من بعض الأطباء، خاصة خارج مصر، بأن أعامل ابني كما لو كان حيوان، وليس إنسانا، وهو ما كان صاعقة كبيرة علي.

وأشارت ندى ثابت إلى اكتشفت بأن ابني في حاجة لتدريبات خاصة، بعد أن أستطاع أن يبصر، واستطاع المشي بعد سن 6 سنوات، والكلام بعد سن 11 عاما.

تكريمي من قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي

تكريمى من قرينة الرئيس السيدة إنتصار السيسي، كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، ولكن جاء بعد ترشيح من المجلس القومي للمرأه، الذي اختار نماذج مكافحة للتكريم، واستمتع لحديث قرينة الرئيس، وكان حديث بسيط واستمعت لنا".