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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسى تسهم فى زيادة الحركة الوافدة للبلاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ توجيهات الرئيس السيسى بشأن الاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً لسكان المنطقة والمترددين عليها.

 

 سرعة الترويج للمقاصد السياحية

وقال “القطمامى” لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجيهات تساهم بشكل كبير فى سرعة الترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد، منوها بتنوع المقاصد السياحية المصرية ودورها في زيادة أعداد السائحين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن الرئيس السيسى يسعي لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية.

كما أشاد عمرو القماطي، بتأكيد الحكومة على استعدادها لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين الى البلاد، قائلا إنه انعكاس جيد لسياسة ناجحة من جانب القيادة السياسية ببذل كل الجهد للارتقاء بقطاع السياحة وزيادة دخلها.

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