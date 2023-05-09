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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .

أسعار العملات العربية 
 

الدينار الكويتي يسجل 100.77جنيه 


استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند 99.73 جنيه للشراء و100.77 جنيه للبيع  .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

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سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر 
وجاءت أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء فى بنك مصر كالتالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.73 جنيه للشراء و 100.77 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الثلاثاء فى بنك مصر نحو  8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي 


وجاءت أسعار العملات العربية  اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.66 جنيه للشراء و 101.07 جنيه للبيع مقارنة بـ 101.08 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي بتراجع قرشا .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا


وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني ضمن العملات الأعلى عالميا.

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