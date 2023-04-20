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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 20 أبريل 2023

صدى البلد

ننشر سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك المصرية اليوم الخميس 20-4-2023، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من اليوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، وذكر فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة
8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

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