محمد عبد الجليل: رحيل عبد المنعم عن الأهلي «صعب».. و«قندوسي» لاعب كبير

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الترجي التونسي يبقى من أقوى الفريق داخل قارة إفريقيا مهما حدث له من تراجع في المستوى، مشيرا إلى أن النادي الأهلي سيكون

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أزمات الترجي الأخيرة تزيد من تركيز الأهلي في المباراة، ولن يتم النظر لأي أزمات للمنافس، والفريق الأحمر حاليا في حالة بدنية وفنية جيدة".

وأضاف: "أحمد قندوسي لاعب كبير وقدم مستوى طيب خلال الشوط الأول، ويحتاج فقط للمشاركة بصفة مستمرة، وهو مميز في التسديد على المرمى، وأعتقد ان كولر سيعتمد عليه مستقبلا بشكل اساسي".

وأكمل: "الأهلي لن يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم حتى لو تم التعاقد مع أسامة جلال".

وزاد: "موسيماني لن يستمر طويلًا في السعودية، وأعتقد أن طلبه التعاقد مع محمد عبدالمنعم لن يتم الموافقة عليه، أما بيرسي تاو فهناك حالة جدال، ولكن كولر يعتمد عليه مؤخرا".

وأتم: "هناك لاعبين من الصعب التخلي عنهم مثل محمد عبدالمنعم ومروان عطية وكهربا".