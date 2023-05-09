حسين حمودة: الثقافة تمثل قطاعا مهما في الحوار الوطني (خاص)

قال الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة: «أتصور أن الثقافة تمثل قطاعا مهما في الحوار الوطني، فمن الثقافة وإليها تتفرع قضايا كثيرة تخص أسئلة الحاضر والمستقبل، ولعل قيام الدكتور أحمد زايد، وهو مثقف عظيم، على لجنة الثقافة في الحوار الوطني يمثل نقطة مضيئة تدعو للتفاؤل بنتائج يمكن أن تؤتي ثمارا طيبة فيما يخص تناول مشكلات الثقافة، وأبعادها المتنوعة، والآفاق التي يمكن أن يمضي إليها نشر الثقافة وإشاعتها على كل المستويات في المجتمع المصري، وأيضا لعلها ليست مصادفة أن ربط الثقافة بالهوية الوطنية، في تسمية هذه اللجنة بالحوار الوطني، فالهوية الوطنية قضية مهمة يجب مناقشة أبعادها المتنوعة على نطاق واسع، وهي قضية مفتوحة على الحراك الدائم للمجتمع، وعلى التغيرات المتسارعة في عالمنا، وعلى أبعاد كثيرة في التكوين المصري تشكلت وتتشكل عبر تاريخ طويل».

وأضاف حسين حمودة في تصريحات خاصة لوقع «صدى البلد»: «طبعا هناك قضايا تطل برأسها عند التفكير فيما تحتاجه الثقافة من الحوار الوطني، ومن بين هذه القضايا مدى حضور الثقافة الحقيقية في مقررات التعليم بمراحله المختلفة، وطرائق تطوير وسائل وأدوات التثقيف في مجالات الإعلام المتنوعة، وكيفيات الحفاظ على الهوية الثقافية في عالم جديد أصبحت حدوده تنداح يوما بعد يوم، وتجاوز أشكال العزلة والمسافة التي تفصل بين المثقف والمجتمع، ونشر سلوكيات الثقافة (بالمعنى الواسع للثقافة) في المجتمع بوجه عام، وبث القيم الثقافية الإيجابية وتنقية المجتمع من بقايا أفكار العنف والتطرف والتخلف... وغيرها من القضايا التي يمكن المداولة في كيفيات معالجتها بأكثر من منظور».