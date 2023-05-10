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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بقتل الحاجة هدى بالاسكندرية

صدى البلد

تنظرمحكمة جنايات الاسكندرية، محاكمة عاطل الذي انهي حياة الحاجة هدى، داخل منزلها بمنطقة محرم بك بالاسكندرية.

وانكر المتهم، أمام القاضي، اليوم بارتكابه الجريمة، قائلًا:" انا دخلت من الشباك عشان كان مفتوح ولقيتها في وشي".

كما طالب محامي المتهم باستدعاء الطب الشرعي لسؤاله عن الاصابات وكيفية حدوثها

وكان قد خضع المتهم إلى جلسة تحقيق واعترفات حول الواقعة أمام جهات التحقيق، إذ أدلى باعترافات أنه عقب تسلله لشقة المجنى عليها لسرقتها وعند مشاهدته له قام بالتعدي عليها، علي رأسها مستخدما عصا خشبية، واستولى على 3 ساعات يدوية، وعملات قديمة، ومصوغات ذهبية، وأن أثناء ارتكابه الجريمة قامت السيدة باسترجائه لتركها، ولكن أنهى حياتها خوفًا من أن يفتضح أمره، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، بالاضافة بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

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