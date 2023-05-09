الخميس .. نظر محاكمة مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة

تنظر محكمة جنح مدينة نصر الخميس، جلسة محاكمة المهندس يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأحالت النيابة العامة "حسين" إلى المحاكمة مرة أخرى في القضية رقم 1206 لسنة 2023 بتهمة "حيازة منشورات".

وكتب مؤسس الحركة المدنية عقب إعلانه بالمحاكمة "تسلمت استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر، الخميس 13 أبريل 2023، مُتهمًا في القضية رقم 1206 لسنة 2023"، داعيًا "اللهم إنِّي أستودعك أسرتي".

يذكر أن الرئيس السيسي كان أصدر عفوًا رئاسيًا عن "عبد الهادي" في يونيو 2022 بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة".