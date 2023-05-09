عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على عملائهم بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٥ تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم علي عملائهم بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).

وضبط شخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول .

وضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - 2 هاتف محمول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة مخدرات مخدر الحشيش الشروق القاهرة الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالنزهة

أمن القاهرة يكشف جرائم سرقة ويضبط الجناة

12 يوما .. غلق محور شينزو آبى بمدينة نصر لإستكمال المونوريل

5 خطوات لإجراءات تجديد جواز السفر عبر الإنترنت .. تفاصيل

جدد رخصة القيادة أون لاين في 9 خطوات .. تفاصيل

العثور على 4 كيلو حشيش بحوزة شخص بالتجمع الأول

فني مصاعد يسرق معدات اسانسير عقار بالمقطم

ضبط شخصين بالقاهرة لإتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى

ترشيحاتنا

جيش الإمام الهادي.. حكاية ميليشيا مسلحة من 1500 طفل تهدد مستقبل اليمن

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ