ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على عملائهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٥ تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم علي عملائهم بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).

وضبط شخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول .

وضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - 2 هاتف محمول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.