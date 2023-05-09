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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 500 وجبة غذائية بميناء سفاجا على العائدين من السودان

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، توزيع 500 وجبة غذائيّة على العائدين من السودان بميناء سفاجا، كما قدم الهلال الأحمر شنطة مواد نظافة شخصية (مناديل معطرة - صابون ديتول - جيل معقم - كمامات)،  بالإضافة إلى مياه وبسكويت عجوة لجميع الوافدين. 

وأشار أحمد عبيد الشاذلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، إلى أن المديرية وفرت 27 كرسيا متحركًا لاستخدام مع حالات المرضى وكبار السن  وذوي الاحتياجات الخاصة. 

كما تم توفير وجبة إفطار كاملة ومياه، تم توزيعها بمجرد وصول العائدين، بالإضافة إلى تجهيز وجبات مطهوة لكل الأفراد في حالة وجودهم بمدينة سفاجا، وتجهيز مكان للإقامة في حالة وجود أفراد يعانون من بعض الأمراض وكبار السن حتى تستقر حالتهم الصحية. 

 

البحرالأحمر وزارة التضامن الاجتماعي العائدين من السودان الهلال الأحمر كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة

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