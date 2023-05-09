لاعبة منتخب الشراع تحصد ذهبية البطولة الإفريقية بالمغرب

استطاعت كارمة وليد لاعبة المنتخب المصري للشراع، حصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية للشراع الأوبتمست تحت 15 سنة، في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

وأقيمت البطولة الإفريقية للشراع طراز الأوبتمست، في مدينة المضيق بالمغرب، خلال الفترة من 2 وحتى 9 مايو الماضي، بمشاركة كارمة وليد لاعبة المنتخب المصري للشراع.

حيث إنها تعتبر اللاعبة المصرية الوحيدة التي شاركت في البطولة، ونجحت في تحقيق إنجاز كبير وهو حصد اللقب والميدالية الذهبية، وسط مشاركة 89 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة إفريقية.

ويقود المنتخب المصري للشراع فنيًا الكابتن محمد جمال، ويترأس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء المهندس الباسل عبد الله.