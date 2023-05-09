لاستقرار المنطقة.. لقاء عاجل بين الرئيس الجزائري ووزير الخارجية السعودي |تفاصيل

استقبل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس الجزائري وحكومة وشعب الجزائر.

ومن جانبه، وجه تبون الشكر وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وخلال الاستقبال، استعراض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وعقد لقائه بالرئيس الجزائري، قال وزير الخارجية السعودي، إن التعاون بين المملكة العربية السعودية والجزائر يخدم استقرار المنطقة.