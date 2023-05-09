أفادت صحيفة عاجل السعودية انطلاق أولى طلائع الجسر الإغاثي الجوي إلى السودان بعد قليل، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت صحيفة عاجل السعودية الى انه جار في الوقت الحالي تجهيز الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان، والتي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، وتنطلق من مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ونشرت قناة «الإخبارية» مشاهد من داخل الطائرة الإغاثية، المقرر أن تتوجه إلى ميناء بورتسودان، تمهيداً لتوزيع المساعدات على المحتاجين.