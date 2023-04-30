تابعة للصليب الأحمر.. وصول أول طائرة مساعدات إلى السودان

هبطت اليوم، الأحد، أول طائرة مساعدات تابعة للصليب الأحمر، في السودان في ظل احتدام القتال بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن الطائرة وصلت إلى مدينة بورتسودان، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها الصليب منذ اندلاع المعارك في السودان، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة، التي أرسلت من عمان تزن 8 أطنان و"ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".

وفي سياق أخر، قال الجيش السوداني في بيان صادر اليوم، الأحد، إن عمليات إجلاء رعايا الدول ستتواصل من قاعدة وادي سيدنا التي لا تواجهها أي مهددات حاليًا ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات.

وأوضح أنه يستمر رصد تحركات أرتال المليشيا المتمردة المتحركة من الغرب إلى العاصمة، ما يؤكد استمرارها في انتهاك الهدنة المعلنة، حيث تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشة كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في رصد تحركات المتمردين في كل شبر بالبلاد وستتصدى لها بقوة وتحبطها.

ولفت إلى أن المتمردين حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات، وذلك من أجل الاستمرار في العمل العدائي بعد إخلائه من المرضى بما فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة.

وأكد الجيش السوداني أن القصف العشوائي لا يزال متواصلًا، ونهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرًا.