سوريا تطالب بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

طالبت سوريا، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية السورية اليوم في تغريدة على حسابها في "تويتر": "أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة إلى سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 13 فلسطينياً كحصيلة أولية".

وأضافت الوزارة، وفقا لوكالة “سانا”، "لم تعد كلمات الإدانة والاستنكار تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية".

وتابعت الوزارة: "تتقدّم سوريا بأحر التعازي لأسر الشهداء، وتكرر وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكّد أن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".