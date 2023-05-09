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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزت إبراهيم: حقوق الإنسان ليست قضية حزبية بل وطنية

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قالت عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بعض الصحف الغربية ربطت تعسفيا بين الوضع الاقتصادي في مصر ومسألة حقوق الإنسان.

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عزت إبراهيم: حالة ضبابية حول مستقبل السياسة الأمريكية في ظل الصعود الصيني

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متحدث حقوق الإنسان: الاستراتيجية الوطنية تحتاج جهة تنفيذية.. فيديو

وطالب خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مجلس أمناء الحوار الوطي بالرد على الإعلام الغربي، لأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في شهر سبتمبر من عام 2021، وحينذاك لم تكن هناك أزمة اقتصادية.

وأضاف أن التحدي التشريعي والمجتمعي فيما يخص حقوق الإنسان سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح أن القوى السياسية تحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر مما هو موجود على أرض الواقع.

وتابع أن حقوق الإنسان ليست قضية حزبية بل وطنية لا ننتظر حزبا في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر. احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع. والنصوص الحقوقية موجود ولكن يجب تحقيقها.

ولفت إلى أن تنحية بعض الآراء المتشددة في هذا الملف وتقريب المسافات بين كل التيارات وخلق مساحة ثقة مسألة مهمة"، موضحا أن أصعب قضية تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر هي قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى مقترحات بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر.

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن التطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان يحتاج إلى الانفتاح السياسي وتحديد الوجهة الاقتصادية بجانب التحول إلى وجهة مدنية ديمقراطية.
وأضاف أن بعض الصحف الغربية ربطت تعسفيا بين الوضع الاقتصادي في مصر ومسألة حقوق الإنسان. وطالب مجلس أمناء الحوار الوطي بالرد على الإعلام الغربي، لأن الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في شهر سبتمبر من عام 2021، وحينذاك لم تكن هناك أزمة اقتصادية.

وذكر أن التحدي التشريعي والمجتمعي فيما يخص حقوق الإنسان سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.وأوضح أن القوى السياسية تحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر مما هو موجود على أرض الواقع.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست قضية حزبية بل وطنية. لا ننتظر حزبا في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر. احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع. والنصوص الحقوقية موجود ولكن يجب تحقيقها.

وتابع أن تنحية بعض الآراء المتشددة في هذا الملف وتقريب المسافات بين كل التيارات وخلق مساحة ثقة مسألة مهمة، موضحا أن أصعب قضية تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر هي قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى مقترحات بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر.

 

إكسترا نيوز الاعلامية ايه عبد الرحمن الإعلام الغربى الحوار الوطني الحقوق والحريات المجلس القومى لحقوق الإنسان الوضع الاقتصادى فى مصر رئيس تحرير الأهرام ويكلي

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