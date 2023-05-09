عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق الإنسان: هناك تأكيد على أولوية الملف والحريات العامة برؤية مصر 2030

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنه منذ صدور رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، كان هناك تأكيد على أولوية ملف حقوق الإنسان والحريات العامة.

txt

الحوار الوطني| خبراء يوضحون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

txt

الحوار الوطني يفتح ملف "البحث العلمي"|خبراء ومبتكرون يقيمون الوضع الحالي .. ويقدمون روشتة التطوير بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث


وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة استنزافا من الإرهاب، حتى بدأنا في 2018 في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتزامن اكتمال الاستراتيجية مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

 

ولفت إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن أن هناك من يقف ضد حقوق الإنسان في مصر، فمصر منضمة لاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان منذ أكثر من 60 عاما، لكن المنظومة كانت لا بد أن تتكامل في كل المحاور، ويكون فيها اتساق بين التشريع والإجراءات.

إكسترا نيوز الاستراتيجية الوطنية الحريات العامة الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس تحرير الأهرام ويكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة.. ييسر الأمور المتعسرة

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

عمرو يوسف: شاهد قبل الحذف تسريب ڤيديو لخناقتي مع تايسون

مدبولي: مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية بدعم من شركاء التنمية

وسط صمت دولي..عكرمة صبري: الإعتداءات على المسجد الأقصى أصبحت تتم بشكل يومي..فيديو

اليوان يستبدل الأخضر.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

فيديو

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ