حقوق الإنسان: هناك تأكيد على أولوية الملف والحريات العامة برؤية مصر 2030

قال عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنه منذ صدور رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، كان هناك تأكيد على أولوية ملف حقوق الإنسان والحريات العامة.



وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة استنزافا من الإرهاب، حتى بدأنا في 2018 في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتزامن اكتمال الاستراتيجية مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن أن هناك من يقف ضد حقوق الإنسان في مصر، فمصر منضمة لاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان منذ أكثر من 60 عاما، لكن المنظومة كانت لا بد أن تتكامل في كل المحاور، ويكون فيها اتساق بين التشريع والإجراءات.