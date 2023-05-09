الحوار الوطني| خبراء يوضحون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.

يستعرض صدى البلد أراء عدد من خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفي تعزيز دور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية.

أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن اتجاه الدولة لطرح شركات حكومية وكذلك القوات المسلحة لطرح بعض شركاتها بالبورصة، يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية، بعد أن أدركت القيادة السياسية أهمية البورصة المصرية، كمنصة تمويل وتطوير، وإحدى أهم أدوات طرح منتجات استثمارية متنوعة، حيث تستطيع توفير السيولة للمستثمر والمشروع الاستثماري والعائد والدخل للأفراد أيضا.

وأوضح سمير رؤوف، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو في الاستثمار ورؤوس الأموال، والذي ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة ومرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الوعي المالي لعملية الاستثمار في سوق الأسهم، واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك، وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجي والربحي منها.

وأضاف خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تستطيع دعم الدولة في إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة من موارد ومواد خام وأصول راكدة من خلال توفير السيولة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد وتحقيق عائد اقتصادي ومادي على جميع الأطراف الدولة والقطاع الخاص والأفراد، موضحا أن البورصة قادرة على الجمع بين كل هذه الأطراف على منصة التداول وتحقيق المصلحة العامة.

الاستثمار في البورصة أسرع أدوات النمو الاقتصادي

يتوقع سعيد الفقي خبير أسواق المال مردودا إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال طرح شركات الدولة الرابحة في البورصة لما يمثله برنامج الطروحات الحكومية من أهمية خاصة لسوق الاوراق المالية وما سيقدمه من طروحات بالبورصة.

كما توقع خبير أسواق المال أن تشهد البورصة نشاطا وزخما شرائيا وبالتالي ارتفاع أحجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة القادمة وازدهار وتوسع لسوق الأوراق المالية داخليا وخارجيا وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى استفادة المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات الحكومية المرتقبة لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.

ولفت الفقي إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لديها مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية قريبا بالبورصة بملائة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي متوقعا أن تصل الأصول بعد سنتين من الطرح إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه وذلك بعد وضح 5 عناصر رئيسية في مستقبل سوق المال وهي:

وأوضح أن السيولة المتوقعة من هذا الطرح سوف تعطي للبورصة وجهة مختلف تمام عما هي علية الان بالاضافة لجذب مستثمرين جدد وشرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن القطاع العقاري بالبورصة سوف يشهد طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة وتحديدا مع الإعلان عن ميعاد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة حيث إن الأسعار حاليا لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات.

وأشار الفقي إلى تصريح الرئيس السيسي في وقت سابق بأن الدولة لديها مخطط للعمل داخل البورصة المصرية يعني الكثير والكثير يعني انفراجة لسوق الأوراق المالية واستجابة لمطالب الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية بأن تكون البورصة داخل دائرة اهتمام الدولة لما لها من لأهمية كبيرة علي اقتصاد الدولة بشكل عام.

البورصة تعلب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد

قال وليد هلال خبير أسواق المال إن البورصة تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا فى تنمية الاقتصاد ودفع عجلاته، حيث تمثل أداة مهمة جدا لتمويل الشركات عن طريق ما يعرف بزيادة رأس المال "الاكتتاب"، وهو ما تلجأ إليه أي شركة تقدم على تنفيذ مشاريع جديدة أو عمل إعادة هيكلة لمصانعها أو ماكيناتها أو استحواذات على شركات أخرى.

وأضاف أن البورصة كأداة تمويل وزيادة رأس المال تعمل على تمويل تلك المشاريع والمهمات عن طريق حملة الأسهم (المساهمين) وتساهم الشركات المدرجة في البورصة بشكل أو بآخر فى حل أزمة البطالة طالما الشركة تعمل وتنتج فمن الطبيعى والمنطقي أن يكون لديها عمالة والأرجح أن الشركات تنمو وتتوسع ومن ثم تزداد العمالة لديها.

وأوضح أن إنتاج شركات البورصة جزء من الإنتاج القومى والذى يعد عمود الاقتصاد الفقري وأساسه والذى كلما زاد ازداد معه الرخاء والنمو للدولة ومواطنيها على حد سواء.

كيف يستفيد المواطن من الطروحات الحكومية بالبورصة

قالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة المصرية فرصة جيدة للاستثمار أمام السيولة الجديدة أو الراغبين في البدء بالاستثمار في البورصة.

وأوضحت “ صبحي” في حوارها لموقع صدى البلد الإخباري، أنه على أي مستثمر جديد يرغب في الاستثمار في الطروحات الحكومية بأي مبلغ من المال عليه التوجه لأي شركة تداول أوراق مالية (شركة سمسرة) ويقوم بإيداع المبلغ الذي يريد استثماره في شركة السمسرة مع توضيح النسبة الذي يرغب الاكتتاب بها في الطرح الجديد.

وأضافت أنه يمكن أن يشتري السهم الذي تم طرحه فور بدء تداوله على شاشة التداول الا انه من الأفضل اقتناص الفرصة في بداية طرح الاكتتاب قبل بدء التداول على السهم لضمان تحقيق نسبة ربح أكبر، وطمأنت خبيرة أسواق المال الراغبين في الاستثمار بالبورصة أن فتح حساب لدى شركة سمسرة آمن جدا ويتمتع بكامل الخصوصية كما يتم في حسابات البنوك.

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن الاستثمار في البورصة يتطلب توفير مبلغ خارج عن احتياجات المستثمر لفترة طويلة من الزمن لافتة إلى أنه كلما زاد رأس المال كانت الفرصة أكبر لتحقيق الأرباح، وأشارت إلى أهمية اختيار شركة سمسرة ذات سمعة جيدة وبها خبراء أسواق مال معروفين بقدرتهم الفنية العالية في التوجيه واختيار الأسهم القوية فنيا وماليا.