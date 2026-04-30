الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

طبيب الجراحة: الضحية فضحت طبيب التخدير وجسدها كان مليئا بالاحمرار

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة طبيب تخدير بأحد المستشفيات بمنطقة وسط البلد لاتهامه بهتك عرض مريضة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال الطبيب الشاهد على الواقعة 

شهد طبيب بشري  بأنه إبان مباشرته التدخل الجراحي للمجني عليها برفقة المتهم و حال كون الأخير طبيب التخدير استغاثت به المجني عليها لقيام المتهم بملامسة جسدها وقد تلاحظ بعض الأحمرار في مناطق علي جسدها وأنه فور علمه بهذا الأمر نشبت مشادة واستدعى مدير المستشفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

شهدت الضحية أمام جهات التحقيق بأنه إبان خضوعها لعملية جراحية استغل الطبيب المتهم - تخديرها - وقام بملامسة مواضع عفتها وتحسس جسدها ولم تكن قادرة على المقاومة لأنها تحت التخدير  وعزت قصده من ذلك هتك عرضها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجنى عليها بالقوة وكان ذلك حال كونه من المتولين ملاحظتها - طبيب - تخدير بالمستشفى  - مستغلاً تواجده بالقرب من جسدها عقب تخديرها مستطيلاً بيده لمواضع عفتها - صدرها - كرها عنها.


عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
