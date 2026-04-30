كيد النساء.. بلاغ من سيدة ضد زوجها بممارسة أعمال وطقوس الدجل والشعوذة بطنطا والأمن يضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية مساء اليوم من إلقاء القبض علي شخص بتهمه ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك السحر، بنطاق قرية تلبنت القيصر بمركز طنطا .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يحمل رقم 7423 إداري مركز طنطا لسنة 2026م من سيدة ضد زوجها

بقيام المتهم باستغلال منزله في ممارسة طقوس الدجل، واستقطاب ضحاياه من داخل القرية وخارجها، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

خلافات أسرية وسقوط المتهم



كما تم اقتياد المتهم إلي ديوان مركز شرطة طنطا سعيا في مناقشته والتأكد من صحة البلاغ من عدمه فضلا عن وجود خلافات أسرية سابقة بين المبلغه والزوج المتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.