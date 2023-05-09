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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم السيد: من المتوقع أن نحقق فائضا بنسبة 2.5% العام القادم

عبدالمنعم السيد رئيس
عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الأيام القادمة هناك طرح لرؤية مصر الاقتصادية والترويج للاستثمارات المصرية بحيث الخروج من العجز الموجود، ونعلم أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تأثرنا بها بشكل كبير جدا.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه لازال لدينا نوع من أنواع الخلل لابد أن نعترف به ونحن معترفون والدولة معترفة أن هناك مشكلة اقتصادية والدليل أن الحوار الوطني اليوم يبحث عن حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد المصري، لدينا مشكلة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

 

مشكلة في أقساط الدين

 

ونوه عبدالمنعم السيد الى أن مصر تقوم بعمل فائض أولي منذ فترة والفائض الأولي هو أن كافة إيرادات الدولة وهي 2.1 مليار تغطي كافة النفقات الخاصة بالاستثمار والصحة والدعم وكل شيء فيما عدا الدين وأقساط الدين، ومن المتوقع العام القادم أن نحقق فائضا بنسبة 2.5 % والمرة السابقة كانت 1.5%، لكن لدينا مشكلة في حجم أقساط الدين وخدمة الدين، هذه هي المشكلة التي يجب أن تسعى الدولة لحلها وأن تخفض من حجم الدين المستحق من إجمالي الديون.

عبدالمنعم السيد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاقتصاد أزمة اقتصادية عالمية أقساط الدين

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