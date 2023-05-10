بعد عبد المنعم وفتحي .. نجم جديد من الأهلي على رادار نادٍ سعودي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي أهلي جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة “تن”: "جاء ذلك من جانب نادي أهلي جدة السعودي بناء على توصية من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق السعودي بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" وحاجة الفريق إلى صفقة قوية في الجبهة اليسرى بحجم علي معلول".

وأضاف:"يأتي ذلك في الوقت الذي تتحفظ إدارة النادي الأهلي على رحيل التونسي علي معلول ويرفض السويسري مارسيل كولر التفريط في خدمات اللاعب الفنية".

لاعبو الأهلي

يُذكر أن بعض التقارير السعودية قد أشارت إلى أن أهلي جدة السعودي يرغب في ضم محمد عبد المنعم وحمدي فتحي بناء على طلب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.