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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تغيرات في خريطة الأرض.. نصف المساحات اليابسة في الكوكب سيعاد تشكيلها

كوكب الارض
كوكب الارض

يتوقع العلماء وفق لدراسة جديدة أن يتسبب تغير المناخ المتزايد على كوكب الأرض في إعادة رسم خريطته خلال فترة لا تزيد عن 9 عقود من الآن. 
 

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ووفق ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي، كتب فريق الباحثين بقيادة المؤلف الكبير بول ديرماير عالم المناخ بجورج ميسون بجامعة فيرجينيا «اعتمادًا على النماذج المناخية التي استخدمها الباحثون لتوليد توقعات للتغير العالمي في المستقبل، يمكن أن ترتفع هذه التقديرات إلى أبعد من ذلك، بحيث يمكن دفع ما يقرب من 50% من مساحة اليابسة إلى منطقة مناخية غير مألوفة. 

وتم تطوير خرائط تصنيف مناخ كوبن-جيجر من قبل عالم مناخ ألماني روسي هو فلاديمير كوبن عام 1884.

 كما تم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين، وتستخدم على نطاق واسع لنمذجة توزيع الأنواع ونموها.

ووفق ما يحذر الباحثون بناءً على تحليلهم؛ متوقعين أن تتوسع المناخات المدارية، من 23% إلى 25% من كتلة اليابسة، بحلول عام 2100. 

وبالمثل، من المتوقع أن يصبح المزيد من سطح الأرض جافًا بنسبة تصل إلى 34% تقريبًا من 31% في المائة حاليًا.

وفي هذا الاطار، تظهر دراسات أخرى أن هذه الأنواع من التغييرات يمكن أن تهز أنظمة إنتاج الغذاء وتدفع الأمراض التي ينقلها البعوض إلى مناطق جديدة.

الأرض المناخ كوكب الارض

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